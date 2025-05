San Benedetto del Tronto, in fiamme un minibus per il trasporto di persone disabili Il rogo è scoppiato nella mattinata di venerdì 9 maggio in via Trento

Momenti assai concitati nella mattinata di venerdì 9 maggio a San Benedetto del Tronto, dove un minibus adibito al trasporto di persone con disabilità è stato interessato da un violento incendio.

L’allarme è scattato in via Trento pochi minuti dopo le ore 9.30. Alla vista delle fiamme, sulla cui origine sono in corso gli accertamenti del caso, l’autista ha fermato immediatamente il veicolo, facendo allontanare nel contempo la persona che vi si trovava a bordo.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che hanno avuto la meglio sull’incendio grazie all’utilizzo dello speciale liquido schiumogeno. Oltre al minibus, hanno riportato danni anche altri tre mezzi posteggiati nelle immediate vicinanze.