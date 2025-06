Rinnovata la convenzione tra Provincia di Ascoli e UTES di San Benedetto Sergio Loggi: "Confermata la volontà dell’Amministrazione Provinciale di essere vicini a questa realtà"

E’ stato siglato oggi il rinnovo della convezione tra il Servizio Patrimonio dell’Amministrazione Provinciale e “l’Università di tutte le età e del tempo libero” di San Benedetto del Tronto per l’utilizzo in locazione di una porzione di immobile del Liceo Scientifico “Rosetti”, quale sede del sodalizio. La convezione, di durata triennale e ulteriormente prorogabile, mette a disposizione di utenti di ogni età, locali e aule dove potranno continuare a frequentare i numerosi corsi promossi dall’Utes.

“Con questo accordo – evidenziano il Presidente della Provincia Sergio Loggi e le consigliere con delega all’Edilizia scolastica Serena Silvestri e alla Rete scolastica Germana Gagliardi – prosegue, nel rispetto dei parametri e dei vincoli imposti dalla normativa e dalle procedure di risanamento finanziario, la collaborazione pluriennale con l’Utes, centro propulsore di animazione culturale e formativa per la crescita umana e civile del Piceno. Ringraziamo la presidente Diana Lanciotti Zoboletti, il direttivo, i docenti e collaboratori del sodalizio per la disponibilità e l’impegno profuso, confermando la volontà dell’Amministrazione Provinciale ad essere vicini a questa realtà che costituisce un punto di riferimento per i comuni del comprensorio”.