La CNA di Ascoli Piceno continua a crescere "I numeri in crescita ci responsabilizzano e ci spingono a fare sempre di più"

89 Letture Associazioni

La CNA di Ascoli Piceno chiude in positivo la campagna di tesseramento 2024-2025. È quanto emerge dal report sulla consistenza associativa stilato a livello nazionale da CNA, che nel certificare un traguardo importante e tutt’altro che scontato per l’associazione territoriale di Ascoli conferma la grande fiducia delle imprese nei confronti del sistema CNA.

Grazie alle 260 nuove deleghe presentate nell’ultimo anno, la CNA di Ascoli Piceno ha registrato un +24 in termini di imprenditori associati, confermandosi come l’associazione di categoria più rappresentativa del Piceno.

Da segnalare, oltre all’incremento di imprenditori soci, la conferma di un trend che vede CNA in crescita nel settore del commercio, sempre più rappresentato all’interno del panorama associativo al fianco della componente artigiana, e l’aumento del numero dei pensionati soci CNA, altra componente essenziale e di riferimento per l’attività associativa.

Per l’associazione guidata dalla presidente Arianna Trillini e dal direttore Francesco Balloni, il saldo positivo rappresenta l’ultima tappa di un percorso virtuoso avviato ormai da 10 anni a questa parte, nel corso dei quali la CNA ha conosciuto un percorso di crescita costante, rappresentando oltre 5.000 persone, forte di 2.061 imprenditori, 1.055 cittadini e 1.927 pensionati associati in tutto il Piceno.

Nonostante un quadro demografico preoccupante e le ben note criticità che da tempo penalizzano l’artigianato nel contesto economico locale, la CNA di Ascoli Piceno è riuscita ad affermarsi giorno dopo giorno come punto di riferimento qualificato e riconosciuto per la piccola e media impresa, continuando a crescere in termini di rappresentanza e servizi.

Sempre al fianco di chi fa impresa, dialogando proficuamente con soci e rappresentanti delle istituzioni per il bene dell’intero sistema produttivo locale, l’associazione è pronta ad affrontare al fianco di aziende e cittadini le nuove sfide che attendono il Piceno con l’entusiasmo e la determinazione alla base degli obiettivi raggiunti in questi anni.

«In una fase cruciale per le sorti del tessuto imprenditoriale locale, come confermato dalla partecipazione e dal successo della nostra recente Assemblea elettiva, oggi più che mai avvertiamo il bisogno di rivolgere alle nostre imprese un’attenzione costante, dialogando con gli stakeholder del territorio e intraprendendo un percorso sempre più sinergico anche con le altre associazioni affinché il ruolo centrale svolto dalle Pmi nell’economia del Piceno venga riconosciuto e valorizzato a tutti i livelli – dichiarano la presidente Trillini e il direttore Balloni – I numeri in crescita ci responsabilizzano e ci spingono a fare sempre di più per le nostre imprese e i nostri soci, che siamo onorati di poter rappresentare nei tavoli di lavoro in cui ogni giorno siamo presenti per offrire nuove opportunità di crescita a chi vive, crede e investe in questo territorio».

da: CNA Ascoli Piceno