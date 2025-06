Assegnata la Bandiera Arancione a Montalto delle Marche Il sindaco Matricardi: "Si tratta di un riconoscimento che per Montalto rappresenta una significativa iniezione di fiducia"

La Bandiera Arancione, prestigioso riconoscimento del Touring Club Italiano per i piccoli borghi italiani eccellenti, è stata assegnata a Montalto delle Marche (AP), che diventa così la terza località certificata in provincia di Ascoli Piceno, mentre sale a 30 il numero di Comuni arancioni nelle Marche.

Montalto delle Marche da oggi può vantare la Bandiera Arancione, per la qualità dell’accoglienza, la sostenibilità ambientale, la tutela del patrimonio artistico e culturale che si uniscono per regalare un’esperienza di viaggio autentica. È quindi uno dei centri che accolgono i viaggiatori grazie a comunità ospitali che, con impegno ed entusiasmo, mantengono vive le tradizioni, tutelano il patrimonio locale e animano i territori attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni.

Dal Touring Club Italiano fanno sapere che Montalto delle Marche, “patria carissima” di Papa Sisto V, è stata premiata con la Bandiera Arancione per il contesto paesaggistico di pregio e per il centro storico raccolto e tipico. Gli attrattori storico-culturali sono vari e di valore, arricchiti anche da pannelli informativi esaustivi. Il servizio di informazioni turistiche è efficiente grazie a un punto informativo dedicato e funzionale, che permette di scoprire al meglio il territorio.

“Si tratta di un riconoscimento che per Montalto rappresenta una significativa iniezione di fiducia e che rientra in un ampio piano di rigenerazione e valorizzazione del nostro borgo. Come Amministrazione Comunale crediamo fortemente nella crescita del territorio e la scelta del Touring Club Italiano va nella nostra stessa direzione, di sostenibilità, tutela e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, ponendo al centro la comunità montaltese, protagonista del processo di rigenerazione in corso nel paese e sempre più abituata ad un’accoglienza consapevole e matura”. – sostiene con soddisfazione Daniel Matricardi, Sindaco di Montalto delle Marche.

Tra le principali attrattive del borgo, c’è sicuramente la maestosa Concattedrale di Santa Maria Assunta, simbolo della Diocesi istituita da Papa Sisto V. Nel centro storico poi da non perdere c’è Palazzo Paradisi, che ospita periodicamente esposizioni artistiche e che da ieri, 19 giugno, accoglie una nuova mostra, nell’ambito del progetto “residenze”, ideato dal prof. Tommaso Strinati, direttore della Rete Museale Metromuseo dei Borghi di Marca. E ancora, tra gli altri luoghi d’interesse, come non ricordare il Mulino di Sisto V, lungo la valle dell’Aso, raro esempio di mulino fortificato oggi restaurato che oggi ospita eventi e visite guidate. Gli amanti dell’outdoor a Montalto possono inoltre percorrere molteplici sentieri tematici. Da visitare anche le frazioni di Porchia e Patrignone.

Touring Club Italiano porta avanti l’iniziativa Bandiere Arancioni, la prima in Italia dedicata ai borghi, da oltre 25 anni. Le località certificate in Italia oggi sono 295 e rappresentano l’8% delle oltre 3.500 candidature analizzate. Per conoscere tutti i borghi certificati con approfondimenti sulle principali caratteristiche di ognuno, visitate il sito bandierearancioni.it.

Il Touring Club Italiano, Ente del Terzo settore, è una Fondazione che dal 1894 si prende cura dell’Italia come bene comune, perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente. Per questo il Touring Club Italiano contribuisce a produrre conoscenza, a tutelare e a valorizzare il paesaggio, il patrimonio artistico e culturale e le eccellenze economico produttive dei territori, attraverso il volontariato diffuso e una pratica turistica del viaggio etica, responsabile e sostenibile.