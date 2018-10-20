Sottobosco in fiamme ad Arquata del Tronto L'incendio è stato contenuto dai Vigili del Fuoco

Nella tarda mattinata di martedì 12 agosto, un incendio ha interessato il sottobosco di un’area situata nel territorio di Arquata del Tronto.

Intorno alle ore 11.00, i Vigili del Fuoco del distaccamento locale sono intervenuti presso la frazione di Pretare, in località Piè Vettore: qui, per cause non ancora chiarite, una pineta facente parte del Parco Nazionale dei Sibillini era stata avvolta dalle fiamme.

Grazie alla collaborazione con la squadra antincendio boschivo e con i Carabinieri Forestali, i Vigili del Fuoco (coordinati dal Direttore per le Operazioni di Spegnimento) sono riusciti a circoscrivere l’incendio e a spegnerlo, per poi procedere con le operazioni di bonifica.