Incendio in strada a San Benedetto del Tronto, danneggiati veicoli ed edifici Le fiamme hanno avuto origine nella notte tra giovedì e venerdì in via Frau

Indagini in corso a San Benedetto del Tronto sull’incendio che, nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 settembre, ha coinvolto tre automobili posteggiate in via Frau.

Le fiamme, le cui origini sono in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, sono scoppiate intorno alle ore 3.00 e hanno avvolto rapidamente i tre veicoli, che hanno riportato gravi danni al pari delle facciate degli edifici vicini.

Dopo aver spento il rogo, i Vigili del Fuoco del distaccamento locale hanno transennato parte di un marciapiede così da interdire temporaneamente il passaggio dei pedoni. Dichiarate momentaneamente inagibili anche due attività commerciali situate nei paraggi.