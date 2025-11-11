Successo a Grottammare per la prima Pedalata di San Martino Circa 70 i partecipanti

Una domenica di sport, natura e comunità quella vissuta a Grottammare con la prima edizione della Pedalata di San Martino, evento di cicloturismo organizzato dall’associazione Enjoyus in collaborazione con il Comune di Grottammare, l’ACSI e il Quartiere Tesino Village. L’iniziativa rientra tra gli eventi di San Martino che anticipano la tradizionale fiera che quest’anno si svolge il 10 e 11 novembre.

La manifestazione ha preso il via dal Parco ciclistico “Daniela Calise”, punto di partenza e arrivo dei due percorsi MTB proposti: uno più tecnico di circa 30 km e un secondo più breve, adatto anche ai principianti. In contemporanea, i maestri dell’ASD Enjoyus hanno offerto ai più giovani una lezione gratuita di mountain bike, con esercizi pratici, pump track e momenti di divertimento in sicurezza.

Circa 70 ciclisti, tra adulti e bambini, hanno preso parte alla giornata, che ha unito appassionati locali e sportivi provenienti da diverse zone delle Marche e dell’Abruzzo, in un clima di grande condivisione e spirito sportivo.

Presente alla manifestazione, in sella alla sua bicicletta, anche il Sindaco Alessandro Rocchi, che ha voluto sottolineare il valore educativo e sociale dell’iniziativa: “Iniziative come questa rafforzano il legame tra cittadini e territorio. La bicicletta è uno strumento straordinario di libertà e salute, e vedere tanti bambini e adulti pedalare insieme è il segno di una città viva, attenta all’ambiente e alle buone pratiche.”

“Una mattinata che rappresenta al meglio i valori di Grottammare — sport, sostenibilità e comunità” – ha dichiarato il consigliere delegato allo sport Nicolino Giannetti. – “Queste iniziative rafforzano la nostra visione di città attiva, dove gli impianti e le aree sportive diventano motore di socialità e benessere. Un ringraziamento va all’associazione Enjoyus e tutti coloro che hanno contribuito al successo della manifestazione.”

La giornata si è conclusa con un momento conviviale curato dal Quartiere Tesino Village, che ha preparato ai partecipanti un ristoro a base di specialità locali.

L’organizzazione ha visto la collaborazione e la disponibilità dell’associazione Enjoyus, guidata dal presidente Dario Ripani, insieme ai volontari che hanno reso possibile la riuscita della manifestazione.

Con la Pedalata di San Martino, Grottammare conferma la propria vocazione sportiva e il suo impegno nel promuovere una mobilità dolce e sostenibile, valorizzando al tempo stesso i luoghi e le energie positive della comunità.