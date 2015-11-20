Grottammare, ricevuto in Comune il ciclista Andrea Gabriele Alessiani Il giovane atleta di recente è stato insignito dell'Oscar Tuttobici Allievi 2025

È andato al giovane grottammarese Andrea Gabriele Alessiani l’Oscar Tuttobici Allievi 2025, il titolo che celebra il miglior talento del ciclismo giovanile italiano assegnato dall’agenzia di informazione Tuttobiciweb.it. Il risultato corona il passaggio alla categoria Junior, che Alessiani è in procinto di affrontare sotto la direzione di Gianluca Bortolami ex ciclista, campione del mondo nel 1994.

L’atleta è stato ricevuto recentemente a Palazzo Ravenna, accolto dal sindaco Alessandro Rocchi e dal consigliere delegato allo Sport Nicolino Giannetti, che gli hanno espresso l’orgoglio della città: “L’Oscar Tuttobici rappresenta un traguardo personale straordinario – dichiarano gli amministratori -, ma anche un motivo di orgoglio per l’intera comunità di Grottammare, che guarda con entusiasmo al percorso di questo giovane atleta e alla sua crescita sportiva e umana. Ad Andrea Gabriele va l’augurio di un futuro ricco di serenità, salute e nuovi successi”.

Continuità di rendimento, qualità tecnica e maturità agonistica sono gli elementi che hanno contraddistinto l’atleta, classe 2009, al termine di una stagione straordinaria.

In sella a una bicicletta fin dall’età di due anni, sulle orme del padre Emanuele, pluricampione delle due ruote, sceglie inizialmente i pattini in linea per entrare nel mondo dell’agonismo.

Dopo una brillante carriera che lo porta a conquistare titoli italiani in tutte le categorie giovanili, a tredici anni ritorna al ciclismo, alternando gli allenamenti con il padre a quelli con la squadra. Agli impegni sportivi quotidiani affianca il percorso scolastico da studente del quarto anno del Liceo scientifico “Rosetti” di San Benedetto del Tronto.

Dalla Petrucci Zero24 Cycling Team di Chiaravalle (AN), società presieduta da Giulio Cardinali, che si conferma una delle realtà più solide e competitive del ciclismo giovanile italiano, nel 2026 Andrea sarà tesserato in Lombardia con la Pool Cantù Gb Junior diretta da Gianluca Bortolami.

L’Oscar Tuttobici è stato il naturale coronamento di un’annata costruita gara dopo gara attraverso risultati di altissimo livello. Tra i successi più significativi spiccano:

• la vittoria al Trofeo Liberazione – Allievi,

• il trionfo nel Giro dei Tre Comuni (paragonabile a un piccolo giro d’Italia per la cat. Allievi), conquistando due tappe e la classifica finale,

• la vittoria al Giro dei Cinque Laghi di Vittorio Veneto, storica competizione del calendario nazionale.

Atleta completo e poliedrico, Alessiani pratica anche il ciclocross, disciplina nella quale si è già messo in evidenza conquistando un podio nel 2024 a Petritoli. Un percorso sportivo che lo lega fortemente al suo territorio, grazie alla presenza della pista di ciclocross realizzata dal Comune di Grottammare nel Parco ciclistico “Daniela Calise”, struttura che si conferma investimento concreto nello sport e nel futuro dei giovani.