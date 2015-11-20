Concerto a San Benedetto del Tronto per il cantante Viscardi Si esibirà venerdì 30 gennaio al teatro Concordia

86 Letture Cultura e Spettacoli

Viscardi, giovane artista partenopeo rivelazione di X-Factor, arriva al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto venerdì 30 gennaio. Il concerto, tappa del Club Tour in full band che da gennaio toccherà 12 città è proposto, fuori abbonamento in cartellone, dalla collaborazione fra Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche e il sostegno di BIM.

Vincenzo Viscardi, in arte Viscardi, classe 2000, è nato a Vico Equense, fra le province di Salerno e Napoli ed è cresciuto tra danza, musical e canto parrocchiale che plasmano la sua presenza scenica magnetica e il suo inquieto spirito musicale. Sudia in conservatorio e si forma fra i classici del Rhythm’n’blues e il jazz. Nell’ottobre 2024 pubblica il suo primo EP intitolato Lady: il disco, prodotto da Giada De Prisco, si rifà ai grandi classici dell’R&B americano, fondendosi con la lingua napoletana, l’hip hop e il neo-soul. Il titolo è un omaggio a Lady di D’Angelo, il padre del neo-soul americano, il cui ritornello viene ripreso nella focus track, e in questo EP Viscardi porta tematiche di uguaglianza, fluidità di genere, libertà e riscatto sociale. Il progetto viene segnalato da Billboard Italia, mentre Spotify gli dedica la copertina di Anima R&B.

Viscardi partecipa come protagonista assoluto alla diciannovesima edizione di X Factor, arrivando al quinto live e classificandosi al settimo posto con un incredibile riscontro da parte del pubblico e della critica, per via della sua originalità nel suono e per il modo di tenere il palco. Dopo un percorso fatto di bellissime reinterpretazioni, fra le quali Purple Rain di Prince e il medley Yes I Know My Way / Chill è nu buono guaglione di Pino Daniele, Viscardi ha presentato Scinneme ‘a cuollo, uno dei singoli più radiofonici e meglio riusciti dell’intera edizione.

In questo Club Tour in Full Band che parte da Roma domani (venerdì 23 gennaio) accompagnano Viscardi Alfonso Marra alle tastiere, Giada De Prisco alla chitarra, Giovanni Galdo al basso e Antonio De Prisco alla batteria.

Biglietti e informazioni: biglietteria del Teatro Concordia (tel. 0735/588246 aperta nei due giorni precedenti e il pomeriggio di spettacolo dalle 17.30); biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket (tel. 071/2072439), online su vivaticket.com (con aggravio in favore del gestore del servizio).

Inizio ore 21