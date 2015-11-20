Ascoli Piceno, spacciatore arrestato dalla Polizia Sequestrati oltre due chili di stupefacenti

Un 38enne ascolano è finito in manette nella giornata di mercoledì 21 gennaio in occasione dei controlli stradali effettuati dalla Polizia di Stato del capoluogo piceno.

Fermato al volante della sua auto mentre stava percorrendo la Statale “Piceno-Aprutina”, l’uomo ha dimostrato un chiaro nervosismo, tanto da spingere gli agenti a perquisire attentamente la vettura: in tal modo sono stati scoperti ben due chilogrammi di hashish, nascosti in diverse parti dell’abitacolo.

I poliziotti si sono poi recati a casa del 38enne, trovando circa 100 grammi di cocaina, denaro in contanti e materiale per il confezionamento e la pesatura delle sostanze illecite. Tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, il pusher si trova ora detenuto presso il carcere ascolano di Marino del Tronto.