Presentata la seconda edizione dell’iniziativa “Percorsi del cuore” Ad Ascoli il 13, 20 e 21 febbraio

Dopo il successo della prima edizione, torna ad Ascoli “Percorsi del Cuore – Arte, Musica, Poesia, Sport e Prevenzione”, l’iniziativa dedicata al cuore inteso come simbolo di amore, vita, salute e solidarietà. L’evento promosso dagli Assessorati all’Istruzione e allo Sport e dai Musei Civici di Ascoli Piceno, in programma dal 13 febbraio, si conferma come un percorso culturale e sociale capace di unire linguaggi diversi, dall’arte allo sport, per sensibilizzare la cittadinanza su temi di grande rilevanza civile come la donazione degli organi e la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

“Si tratta – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – di tematiche molto importanti rispetto alle quali la conoscenza e la sensibilizzazione dei cittadini è fondamentale. La salute, che questa iniziativa declina attraverso percorsi che abbracciano mondi all’apparenza lontani ma che in realtà hanno molti punti di contatto, si costruisce giorno dopo giorno e ha nella prevenzione e nella donazione due cardini essenziali”.

L’iniziativa nasce dall’esperienza della prima edizione, realizzata nel 2025 ad Ascoli Piceno e vede il coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale, degli Assessorati all’Istruzione e allo Sport, dei Musei Civici di Ascoli Piceno, di AIDO, ADMO, AVIS, dell’associazione culturale Civiltà Picena e della Farmacia Rosati. Lo scorso anno l’evento ha fatto registrare una significativa partecipazione di pubblico e ha rappresentato un importante momento di sensibilizzazione su temi di salute, prevenzione e solidarietà.

La seconda edizione, in programma il 13 febbraio e nel weekend 20-21 febbraio, intende rafforzare ulteriormente la propria valenza sociale ed educativa, ponendo al centro il valore del “cuore” non solo come simbolo dell’amore, ma come luogo di responsabilità, cura e dono.

“Un’iniziativa che mette insieme tante realtà del territorio – ha aggiunto l’assessore allo Sport, Nico Stallone – e che coinvolge ovviamente il mondo sportivo. La salute del cuore va di pari passo con un corretto stile di vita e una regolare attività fisica: per questo è molto importante promuovere momenti di informazione e divulgazione come quello di venerdì 20 al Filarmonici, in cui storie di vita e di sport saranno protagoniste”.

“Percorsi del Cuore” amplia quest’anno il proprio raggio d’azione, ponendo al centro le giovani generazioni.

“Esplorare tutte le accezioni e i significati che il concetto di “cuore” può contenere: questo il senso dell’iniziativa I percorsi del cuore, giunta alla seconda edizione – dichiara Donatella Ferretti, assessore all’Istruzione –. Nel trattare temi come la conoscenza della propria interiorità, il valore del dono e della solidarietà, riteniamo importante rivolgerci ai giovani, per fare in modo che la trasmissione di questi valori contribuisca a rinsaldare i legami sociali e a rendere le nostre comunità sempre più coese.”

“Il programma si apre venerdì 13 febbraio in occasione di San Valentino in Pinacoteca Civica con Al Cor non si comanda – dicono i gestori dei Musei Civici– “un incontro a più voci su arte, filosofia e psicologia con Stefano Papetti, Donatella Ferretti e la psicoterapeuta Fiammetta Monte, a cui seguirà un’esperienza immersiva nelle sale espositive con musica, danza, poesia e degustazioni dedicati all’amore e al cuore, in collaborazione con il Circolo Culturalmente Insieme”.

Un altro momento centrale del programma sarà l’incontro di venerdì 20 febbraio, dedicato agli studenti degli istituti superiori. Un’occasione di dialogo diretto e autentico con i rappresentanti delle associazioni che promuovono la donazione e con testimoni diretti come Gabriele Viviani, che ha ricevuto un trapianto di cuore, e Davide Bartolini coordinatore del Progetto Agata Smeralda ODV, un’organizzazione di volontariato fondata nel 1996, impegnata da oltre 30 anni nella tutela dei bambini e della dignità umana nelle periferie del mondo. “Attraverso il sostegno a distanza” – dichiara Davide Bartolini – “Agata Smeralda ODV garantisce cibo e istruzione in circa 20 Paesi. Grazie a questo progetto, ho contribuito alla nascita della casa famiglia Patrizio Bartolini (il papa di Davide, i cui organi sono stati donati), inaugurata nell’ottobre 2025 a Salvador de Bahia, che si occupa di accogliere e proteggere ragazze madri e bambini sottratti dalla strada, offrendo loro una nuova speranza di vita”. L’incontro, coordinato da Donatella Ferretti, vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle maggiori associazioni attive nel campo della prevenzione e della donazione, che porteranno testimonianze per sensibilizzare le giovani generazioni alla donazione ADMO, AIDO, AVIS e del dottor Procolo Marchesi.

Accanto a queste iniziative, “Percorsi del Cuore” continuerà a proporre momenti di approfondimento dedicati alla prevenzione cardiovascolare, grazie alla collaborazione con medici e specialisti, affiancando informazione scientifica, cultura e testimonianze personali in un percorso accessibile e coinvolgente per tutta la cittadinanza. Sabato mattina, 21 febbraio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in Via Del Trivio, presso il Chiostro di San Francesco, sarà possibile prenotare visite gratuite cardiovascolari che saranno effettuate dal Camper Sanitario Assistenza 4.0 con la collaborazione di Farmacia Rosati. Coloro che prenoteranno l’esame avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei della rete civica.

“Percorsi del Cuore” si conferma così un evento capace di unire comunità, cultura e impegno sociale, trasformando il weekend di San Valentino in un’occasione di riflessione, consapevolezza e partecipazione attiva.