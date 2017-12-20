Adesso AP
Online il nuovo sito per promuovere il turismo a Montalto delle Marche

È suddiviso in quattro sezioni principali

Montalto delle Marche

Negli ultimi anni Montalto delle Marche sta attraversando un percorso di rigenerazione che sta rinnovando spazi, idee e relazioni, grazie al piano PNRR “Metroborgo MontaltoLab”. Le strade, le piazze, i progetti, il modo di essere comunità, tutto sta cambiando, un passo alla volta ma velocemente. E ora questo cambiamento arriva anche online grazie al rinnovato sito turistico della destinazione (visitmontaltomarche.it), che rispecchia, nella struttura e nei contenuti, il processo trasformativo e condiviso con la popolazione montaltese e con i soggetti che, a vario titolo, collaborano per costruire il “Metroborgo”. Con il nuovo sito presentato alla BIT la settimana scorsa, Montalto delle Marche si mette quindi “in vetrina”, attraverso i volti e le azioni della comunità stessa. Sono infatti cittadini, turisti, studenti e lavoratori i protagonisti indiscussi della narrazione del sito attraverso le foto e i video realizzati appositamente per il portale e per gli annessi materiali turistici di comunicazione, grazie alla guida e agli scatti dell’artista Francesca Tilio, insieme alle foto di Daniele Cannella e ai video di Valentina Baiocchi.

Il sito turistico è stato realizzato dalla società informatica Sistema 3, grazie all’intervento “PR Marche FESR 2021/2027 – Asse 1 – OS 1.2- azione 1.2.2 – intervento 1.2.2.2.-Servizi Digitali Integrati”. Un portale che, in perfetto “stile Metroborgo”, è stato quindi prima di tutto un progetto di comunità, tra shooting programmati, scatti autentici e visione del “Metroborgo” che sarà. Un lavoro meticoloso realizzato – dall’ideazione alla messa online – con la supervisione di uno staff che va dalla progettazione di Marchingegno alla cura dei contenuti affidati alla M.I.M. Comunicazione & PR, oltre al coinvolgimento di operatori del settore turistico e della comunità montaltese a cura di Expirit e Marche Active Tourism.

All’interno del portale, 4 sono le principali sezioni che consentono di scoprire l’anima di Montalto delle Marche. La sezione dedicata ai “Borghi” racconta non solo Montalto ma anche le frazioni di Porchia, Patrignone e della Valdaso, per conoscere la loro storia, le loro bellezze e peculiarità e i grandi personaggi che hanno contribuito a renderla ciò che è oggi, con un focus speciale dedicato a Papa Sisto V e all’architetto e progettista del Vittoriano a Roma Giuseppe Sacconi. Una sezione dedicata al “Borgo delle Fiabe”, perché da oltre trent’anni Montalto è conosciuta e apprezzata in tutto il circondario per la famosissima Notte delle Streghe e dei Folletti, che fa sognare grandi e piccini ed è la Festa di certo più rappresentativa del paese. Ma non solo: grazie anche alle numerose iniziative per i più piccoli e le loro famiglie, non mancano altre numerose occasioni e stimoli per conoscere un luogo in cui c’è sempre spazio per l’immaginazione e la fantasia. E ancora, la sezione “Borgo del Benessere”, in quanto, per la sua posizione immersa nel verde e per la quiete che lo caratterizza, Montalto si racconta come un luogo ideale per rigenerarsi e riscoprire la bellezza di poter coniugare spirito, mente e corpo. Infine la sezione “Borgo delle Arti” perché la città di Montalto, da sempre, e soprattutto negli ultimi anni, sta attraversando una rigenerazione che passa anche e soprattutto dalla cultura, dalla stagione teatrale alle mostre temporanee, dai convegni a iniziative variegate e Festival di successo. Nel sito si possono inoltre scoprire i pacchetti e le esperienze esclusive sviluppate da Marche Active Tourism, proposte pensate per chi non cerca una semplice vacanza, ma un’immersione totale e autentica nell’anima del territorio. Oltre alle specialità enogastronomiche e tutte le soluzioni di soggiorno suggerite, dando spazio ai singoli operatori del turismo e alle attività commerciali che rendono viva e vera l’esperienza di visita. Perchè l’anima di Montalto sono innanzitutto le persone che la abitano e la vivono, rendendo la visita un’esperienza autentica.

Redazione Ascoli Notizie
Redazione Ascoli Notizie
Pubblicato Martedì 17 febbraio, 2026 
alle ore 18:18
