Ascoli Piceno, 42enne in manette per spaccio di stupefacenti La Polizia ha scoperto nella sua abitazione hashish, cocaina ed Mdma

Nella giornata di sabato 14 febbraio la Polizia di Stato di Ascoli Piceno ha arrestato un 42enne italiano residente nell’Ascolano: l’accusa nei suoi confronti è di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso di una perquisizione effettuata in casa dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, i poliziotti hanno rinvenuto 175 grammi di hashish, 13 grammi di cocaina e una modica quantità di Mdma. Scoperti e sequestrati anche 800 euro in contanti e tutto il materiale adoperato dal presunto pusher per pesare e confezionare le sostanze illecite.

Il 42enne è stato posto agli arresti domiciliari. Lunedì 16 febbraio il giudice del Tribunale di Ascoli Piceno ne ha convalidato il fermo, intimandogli l’obbligo di dimora e di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.