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Appuntamento conclusivo a Grottammare con la stagione del teatro delle Energie

"Gli amori difficili di Italo Calvino" è in programma venerdì 10 aprile

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"Gli amori difficili di Italo Calvino"

Isabella Ragonese e Rodrigo D’Erasmo con gli “Gli amori difficili di Italo Calvino” chiude venerdì 10 aprile al Teatro delle Energie di Grottammare ‘Scene d’Artista’, cartellone del proposto da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche.

Lo spettacolo – in programma in gennaio per l’apertura della rassegna ma poi rinviato – è un’occasione unica per riscoprire a 40 anni dalla scomparsa il grande scrittore e l’opera che ne ha catturato l’estro giovanile, attraverso un dialogo intimo e commovente fra la voce di Isabella Ragonese, che della performance è anche ideatrice e regista, e i paesaggi sonori del violinista e compositore Rodrigo D’Erasmo.

I racconti della raccolta “Gli amori difficili”, scritti tra il 1949 e il 1967, catturano l’estro giovanile di Calvino, che ha sempre dichiarato di sentirsi più uno scrittore di short stories che di romanzi. Questa raccolta, diventata un cult nella sua opera, è un viaggio attraverso “avventure”: dalla Bagnante al Soldato (portato sul grande schermo da Nino Manfredi), dal Poeta ai Due sposi – trasformati in una ballata dal gruppo Cantacronache, il collettivo torinese formato alla fine degli anni ’50 da Sergio Liberovici, Michele Straniero, Fausto Amodei e Margherita Galante Garrone nel cui ambito orbitavano anche lo stesso Calvino, Rodari e Eco, e in un episodio del film Boccaccio ‘70 di Mario Monicelli.

Lo spettacolo è prodotto da Fuorivia. Le ricerche sui testi sono a cura di Isabella Ragonese, le musiche originali di Rodrigo D’Erasmo, la regia del suono e live video processing di Giuseppe Rizzo.

Biglietti e informazioni Ufficio Cultura del Comune di Grottammare (tel. 0735/739240), Biglietteria del Teatro delle Energie la sera di spettacolo dalle 19,30; biglietterie del circuito AMAT (tel. 071/2072439) e, on line, su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio). Inizio ore 21.

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