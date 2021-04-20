Nuove risorse per la viabilità a Folignano Stanziati oltre 65mila euro

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Arrivano 65.624,57 euro all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche per l’intervento di ripristino della viabilità nel comune di Folignano, in provincia di Ascoli Piceno.

L’intervento riguarda nello specifico il ripristino di via Cenciarini e via Torsellini, nel capoluogo comunale, ed è inserito nell’ambito dell’Ordinanza commissariale n. 137/2023 dedicata alla rigenerazione urbana e al rilancio del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma.

Il contributo complessivo concesso, al netto delle economie di gara, ammonta a oltre 431 mila euro, di cui 150 mila già trasferiti in precedenza. Con questo nuovo stanziamento si raggiunge il 50% delle risorse erogate, in linea con l’avanzamento dell’intervento e con l’affidamento dei lavori già avvenuto. L’intervento rientra nel più ampio programma di rigenerazione urbana connessa al sisma, che mira a ricostruire non solo edifici e infrastrutture, ma anche il tessuto sociale ed economico delle comunità colpite.

“Il ripristino della viabilità rappresenta un tassello fondamentale del processo di ricostruzione – dichiara il Commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli – perché significa restituire piena funzionalità ai territori e migliorare concretamente la qualità della vita delle comunità. Ringrazio la Regione Marche e il presidente Francesco Acquaroli, l’ufficio ricostruzione e il sindaco Matteo Terrani per la loro collaborazione”.