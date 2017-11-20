Il musical “Grease” chiude la stagione del teatro Ventidio Basso di Ascoli Sul palco, nelle serate di martedì 28 e mercoledì 29 aprile, la Compagnia della Rancia

161 Letture Cultura e Spettacoli

Il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno chiude il sipario sulla stagione 2025/26 – promossa dall’Amministrazione comunale e dall’AMAT, realizzata con il contributo della Regione Marche e del MiC – martedì 28 e mercoledì 29 aprile con Grease della Compagnia della Rancia, una festa travolgente, un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, un cult intergenerazionale che, dopo aver superato i 2.000.000 di spettatori complessivi dal primo debutto, si rinnova a ogni stagione.

Grease di Jim Jacobs e Warren Casey, traduzione di Michele Renzullo, adattamento e regia di Saverio Marconi, regia associata di Mauro Simone, con Eleonora Buccarini e Tommaso Pieropan, si conferma il musical più amato, sempre attuale anche per le nuove generazioni che si immedesimano in una storia d’amore e di amicizia senza tempo, dal messaggio inclusivo. Il musical ha debuttato a Broadway nel 1971, nel 1978 segue il film campione di incassi che consacra John Travolta e Olivia Newton-John nei ruoli dei due protagonisti e, dopo più di cinquant’anni, l’energia elettrizzante continua a vivere sui palchi di tutto il mondo. L’amore adolescenziale tra Danny e Sandy, che nasce nelle “sere d’estate” risuona tra le note dell’inconfondibile colonna sonora – tra cui brani indimenticabili come Restiamo Insieme, Greased Lightnin e Sei perfetto per me, nella versione italiana di Franco Travaglio e Michele Renzullo – a ritmo di rock’n’roll. In scena, un affiatatissimo gruppo di giovani e talentuosi performer che, attraverso i linguaggi della danza, del canto e della recitazione, danno nuova luce a personaggi diventati vere e proprie icone generazionali: Sandy, dal volto angelico e la voce travolgente, Danny, irresistibile rubacuori, Pink Ladies, T-Birds, gli studenti della Rydell High School e un particolarissimo angelo rock.

«È sempre stimolante e divertente lavorare con il cast in un clima di grande professionalità e nuove energie, in uno scambio continuo. Affrontiamo ogni edizione – racconta Saverio Marconi – con la massima serietà per garantire il successo di questo spettacolo con il “marchio di fabbrica” di Rancia, fatto di queste parole chiave: qualità, talento, emozioni, coinvolgimento».

«Ogni allestimento di Grease – prosegue Mauro Simone – è l’occasione per introdurre nuove idee registiche, di concerto con tutto il team creativo e i performer in scena per portare sul palcoscenico quello che è ormai un classico del teatro musicale, ma che resta aperto a spunti e suggestioni sempre nuovi e attuali».

Il preparatissimo cast ha lavorato intensamente con la coreografa Gillian Bruce che ha costruito “sartorialmente” su di loro le coreografie rendendole ancora più energiche ed esplosive. Per i costumi (oltre 80), un’esplosione di colori e tessuti cangianti, la costumista Chiara Donato si è affidata alle principali sartorie teatrali italiane. I linguaggi della danza, del canto e della recitazione si integrano perfettamente con la scenografia, a firma di Gabriele Moreschi; il team creativo comprende anche Valerio Tiberi che firma il coloratissimo disegno luci insieme a Emanuele Agliati e in collaborazione con Francesco Vignati, che sottolineano i momenti più esplosivi così come le atmosfere più intime; gli aspetti musicali sono curati da Enrico Porcelli per il disegno fonico, Gianluca Sticotti per la direzione musicale e gli arrangiamenti vocali e Riccardo Di Paola per arrangiamenti e orchestrazioni.

Informazioni e biglietteria 0736 298770, on line su www.vivaticket.com. Inizio spettacoli ore 20.30.