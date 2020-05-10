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Mercoledì 6 maggio a Centobuchi “Guida agli incentivi 2026 per le imprese”

Appuntamento alle ore 17.30

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"Guida agli incentivi 2026"

Al via mercoledì 6 maggio, alle ore 17:30, all’Auditorium della Banca del Piceno di Centobuchi, in Largo 24 Maggio 2, il convegno “Guida agli incentivi 2026 per le imprese: uno sguardo al futuro per trasformare il presente”, organizzato dall’istituto di credito marchigiano.

Dopo la registrazione e i saluti istituzionali, alle ore 18.00, di Presidente e Direttore Generale della Banca del Piceno Sandro Donati e Gabriele Illuminati e dei Presidenti rispettivamente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ascoli Piceno Daniele Gibellieri e Roberta Sgattoni, sarà Gianluca De Candia, CEO Prime Advisor. Dottore Commercialista e Revisore Contabile Presidente della Commissione Fintech dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, alle 18.15, a dare inizio ai lavori trattando il tema “Agevolazioni 2026: Iperammortamento e ZES Istruzioni per l’uso”.

Successivamente, attorno alle 19.15, verrà data voce alle imprese per un confronto aperto con i professionisti e gli imprenditori presenti.

A conclusione dell’evento, dopo i saluti finali, un buffet conviviale alle ore 19.30.

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