Il Comune di Monteprandone si aggiudica fondi ministeriali per oltre 600.000 euro L'importo sarà impiegato per il ripristino della viabilità su un tratto di via Monterone

32 Letture Cronaca

In risposta a un bando del Ministero dell’Interno, il Comune di Monteprandone ha ottenuto un finanziamento per la messa in sicurezza e ripristino della viabilità di un tratto di strada di via Monterone. Il progetto presentato dal Comune ha un valore complessivo di 640.000 euro e il finanziamento ministeriale coprirà l’intero importo.

Su 8405 candidature pervenute al Ministero dell’Interno da parte degli Enti locali, il progetto del Comune di Monteprandone è rientrato tra i 310 progetti finanziati, unico Comune per la Provincia di Ascoli Piceno.

“E’ un finanziamento che ci permetterà di intervenire su un tratto di via Monterone che da tempo necessita della messa in sicurezza – spiega l’assessore alla viabilità Fernando Gabrielli – andremo a rispristinare la viabilità, ma anche ad effettuare un’operazione di mitigazione del rischio idrogeologico. Ora il Comune dovrà affidare gli incarichi a ditte specializzate entro il mese di agosto 2020 e successivamente partiranno i lavori”.

“Rendere il territorio più resiliente e prevenire il rischio idrogeologico – afferma l’assessore all’urbanistica Meri Cossignani – sono obiettivi che questa Amministrazione comunale vuole portare avanti realizzando strategie di pianificazione urbanistica a ridotto impatto ambientale. Non possiamo purtroppo cancellare i danni causati dai cambiamenti climatici, ma possiamo prevenirli programmando le trasformazioni del nostro territorio e gli investimenti sulle infrastrutture per rendere Monteprandone più sicura e meno vulnerabile”.