Scontro tra auto e motocicletta ad Ascoli, ferito gravemente giovane centauro di 18 anni L'incidente si è verificato nella mattinata di giovedì 23 gennaio

Grave incidente stradale ad Ascoli Piceno nella mattinata di giovedì 23 gennaio: un giovane centauro di 18anni è rimasto seriamente ferito dopo uno scontro con un’automobile.

L’impatto è avvenuto intorno alle 8.00 lungo la via Salaria, in zona Monticelli. Il ragazzo, D.F. le sue iniziali, si stava dirigendo verso il centro storico di Ascoli quando si è scontrato con una vettura, finendo così col cadere rovinosamente sull’asfalto.

Il 18enne, che avrebbe riportato lesioni alquanto significative in varie parti del corpo, è stato quindi soccorso dai sanitari del 118, per poi essere trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, struttura dov’è stato ricoverato in codice rosso. Nessuna conseguenza fisica invece per il conducente dell’automobile coinvolta nell’incidente.