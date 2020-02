Nascondeva chili di stupefacenti in un capannone di Grottammare, arrestato un 45enne L'uomo, V.A. le sue iniziali, è stato trovato in possesso di 8,5 chilogrammi tra marijuana e hashish

Ben 8,5 chilogrammi tra marijuana e hashish sono stati posti sotto sequestro a Grottammare nella mattinata di mercoledì 12 febbraio, a coronamento di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato di Ascoli Piceno.

Gli stupefacenti in questione, suddivisi in otto barattoli di vetro, sono stati scoperti presso un capannone situato in zona Bore Tesino. A consentire tale ritrovamento sono stati gli appostamenti e i pedinamenti effettuati nei confronti di V.A., un 45enne del luogo già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi.

Al termine della perquisizione, condotta con l’ausilio di diverse unità cinofile, i poliziotti hanno quindi tratto in arresto l’uomo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.