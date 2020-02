Coronavirus, annunciate misure di contenimento ad Ascoli Piceno Chiunque sia transitato nei comuni lombardi e veneti interessati dal contagio dovrà comunicarlo al Dipartimento di prevenzione

41 Letture Cronaca

Si informa che in attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni (elencati più sotto) sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio:

Nella Regione Lombardia:

a) Bertonico;

b) Casalpusterlengo;

c) Castelgerundo;

d) Castiglione D’Adda;

e) Codogno;

f) Fombio;

g) Maleo;

h) San Fiorano;

i) Somaglia;

j) Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto:

a) Vo’

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73196&articolo=1&fbclid=IwAR3nR74gPzaV33r8L7lMOposeLtoL3zm2xNTSspKkqQuD-gsapJT0KD1C3M