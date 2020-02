Ascoli Piceno, rinviata ad aprile la 4° edizione di Cinesophia La rassegna si sarebbe dovuta tenere presso il teatro Ventidio Basso venerdì 6 e sabato 7 marzo

71 Letture Cultura e Spettacoli

In considerazione dei limiti stabiliti dal Miur fino al 15 marzo per tutte le attività extrascolastiche, l’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno e l’Associazione Culturale Popsophia hanno concordato di rinviare l’appuntamento di Cinesophia 2020 (in programma dal 6 al 7 marzo) alla prima settimana di aprile.

Il festival ha sempre posto al centro dei suoi obiettivi l’impegno didattico e formativo, e il rinvio ha proprio lo scopo di non penalizzare la presenza degli insegnanti e degli studenti.

Pertanto, vista l’importanza della rassegna, riconosciuta a livello nazionale, e l’alto valore culturale che l’evento ha raggiunto nel ricco panorama della programmazione culturale ascolana, si è deciso di concordare una nuova data del festival.

Il Comune e l’Associazione ringraziano comunque tutti coloro che, a vario titolo, in queste settimane hanno dato e continueranno a dare una insostituibile collaborazione per la riuscita di questa quarta edizione.

A breve saranno comunicati tutti i dettagli culturali e organizzativi del nuovo appuntamento in programma.