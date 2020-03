Tenta un furto in un supermercato di Ascoli Piceno, denunciato un giovane Il ladro è stato bloccato dai Carabinieri a poche centinaia di metri di distanza

Nel pomeriggio di martedì 24 marzo i Carabinieri di Ascoli Piceno hanno denunciato un giovane del luogo, responsabile del furto di alcuni articoli presso un supermercato del capoluogo.

L’individuo in questione, dopo essersi recato nel punto vendita Tigre situato in piazza Santa Maria Intervineas, ha raccolto dagli scaffali diversi prodotti in esposizione, dirigendosi quindi verso le casse: tuttavia, al momento di pagare, egli è scappato a gambe levate dal negozio, venendo inseguito da un addetto alla sicurezza.

Immediata la segnalazione dell’accaduto ai Carabinieri, i quali hanno successivamente individuato il ladro nei pressi della via Salaria. Il giovane ha tentato invano di sottrarsi alle forze dell’ordine, venendo però rapidamente bloccato: egli dovrà ora rispondere dell’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.