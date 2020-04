San Benedetto, giovane di 19 anni sorpreso in strada con alcuni grammi di marijuana Il ragazzo è quindi stato sanzionato per essere uscito di casa senza un valido motivo

Un 19enne di San Benedetto del Tronto, sorpreso in strada nella serata di domenica 5 aprile, è stato sanzionato per il mancato rispetto delle norme in vigore contro la diffusione del Coronavirus.

Il ragazzo, notato in via Bassi da una pattuglia della Polizia di Stato, alla vista delle forze dell’ordine ha tentato invano di scappare via, venendo bloccato dopo una fuga durata appena qualche centinaio di metri.

Incapace di fornire una motivazione valida per la sua presenza sul posto in quel preciso momento, il 19enne ha quindi consegnato ai poliziotti di sua spontanea volontà un involucro contenente 4 grammi di marijuana, nascosto in precedenza nei suoi slip.

Dopo aver sequestrato lo stupefacente in questione, gli agenti hanno infine provveduto a multare il giovane di 280 euro per essere uscito di casa in assenza di un’urgenza o di un motivo di necessità.