Operaio investito in strada ad Ascoli Piceno, sul posto l’eliambulanza L'uomo è poi stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale regionale di Torrette di Ancona

Un operaio è rimasto ferito gravemente nella mattinata di lunedì 6 aprile mentre si trovava al lavoro lungo le strade di Ascoli Piceno.

Protagonista della vicenda un dipendente della Ciip – Cicli Integrati Impianti Primari, che mentre stava riparando un tombino in via Napoli è stato centrato in pieno da un’automobile.

Lo stesso investitore è stato il primo a soccorrere l’operaio, raggiunto successivamente dal personale sanitario del 118: nei paraggi è poi atterrata l’eliambulanza per il trasporto d’urgenza del ferito presso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

Pur avendo sofferto diversi traumi, l’uomo non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. L’esatta dinamica dell’investimento è al vaglio della Polizia Locale del capoluogo piceno.