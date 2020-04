Arquata del Tronto: 53enne si ferisce con una motosega, sul posto l’eliambulanza L'uomo si trova ora ricoverato presso l'ospedale regionale di Torrette di Ancona

46 Letture Cronaca

Tragedia sfiorata nella mattinata di giovedì 9 aprile ad Arquata del Tronto, dove un uomo di 53 anni si è ferito seriamente mentre stava tagliando della legna con una motosega.

L’individuo in questione si trovava al lavoro presso un suo terreno situato in località Pretare quando, per cause non ancora pienamente ricostruite, ha perso momentaneamente il controllo del macchinario, provocandosi così delle profonde ferite agli arti inferiori.

Allertati dallo stesso ferito, sul posto sono accorsi sia i sanitari del 118 che i Vigili del Fuoco del comando di Ascoli Piceno. Una volta stabilizzato, il 53enne è stato quindi trasportato in eliambulanza presso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona, struttura dov’è arrivato in codice rosso.