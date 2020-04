Spaccio di sostanze stupefacenti, due arresti tra San Benedetto e Grottammare A finire in manette sono stati un uomo di 32 anni e una 30enne di origini russe

Al termine di lunghe indagini portate avanti nell’arco di diversi mesi, due spacciatori sono stati tratti in arresto tra Grottammare e San Benedetto del Tronto.

A far scattare le manette ai polsi dei due individui in questione, un 32enne di Grottammare e una 30enne russa residente a San Benedetto, sono stati gli agenti della Polizia di Stato di Ascoli Piceno, i quali si erano messi al lavoro sull’attività illecita dei due pusher a partire da un caso di overdose verificatosi a San Benedetto nei mesi scorsi.

Dopo numerosi appostamenti e pedinamenti, i poliziotti hanno infine arrestato i due giovani, dediti al traffico di sostanze stupefacenti in diverse località del Piceno: in tal frangente, gli spacciatori ricorrevano a un determinato “linguaggio in codice” per comunicare tra di loro e con i numerosi clienti.

Infine, su indicazione del Gip del Tribunale di Ascoli Piceno, il 32enne è stato posto agli arresti domiciliari, mentre la sua complice non potrà invece allontanarsi da San Benedetto del Tronto.