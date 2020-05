Non si fermano le ricerche dell’80enne scomparso nel nulla ad Acquasanta Terme L'anziano risulta irreperibile almeno da venerdì 8 maggio

Continuano le ricerche dell’anziano di 80 anni scomparso dalla frazione di Favalanciata di Acquasanta Terme nel corso della scorsa settimana.

L’allarme era stato lanciato nella giornata di venerdì 8 maggio da un familiare dell’uomo, che non lo aveva trovato in casa quando vi si era recato per consegnargli la spesa settimanale.

Sin dalla giornata di sabato 9 maggio sul posto sono così intervenuti i Carabinieri Forestali, il personale di Protezione Civile e i reparti specializzati dei Vigili del Fuoco, che hanno setacciato la zona alla ricerca di tracce dell’80enne, il quale viveva da solo nella propria abitazione.

Quest’ultimo era solito recarsi presso un appezzamento di terreno coltivabile situato a qualche chilometro da casa sua: le ricerche, nonostante le cospicue forze messe in campo, non hanno purtroppo ancora dato frutti.