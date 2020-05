Scontro tra due vetture ad Ascoli Piceno, ferita un’automobilista Per la donna è stato disposto il trasporto per accertamenti presso l'ospedale "Mazzoni"

Due automobili sono state coinvolte in un incidente stradale verificatosi nella mattinata di martedì 26 maggio ad Ascoli Piceno.

L’impatto ha avuto luogo intorno alle ore 10.00 nei pressi di Porta Cappuccina, all’incrocio tra via Pergolesi e via Verdi. Ad avere la peggio è stata la donna al volante di uno dei due veicoli, rimasta temporaneamente incastrata tra le lamiere del proprio mezzo.

L’automobilista è stata quindi soccorsa dai Vigili del Fuoco del distaccamento locale, i quali dopo averla estratta l’hanno affidata ai sanitari del 118 per le cure del caso: la ferita è stata quindi condotta per accertamenti presso l’ospedale “Mazzoni” di Ascoli, dov’è arrivata in condizioni stabili e non gravi.

Presente sul posto anche il personale della Polizia Locale per i rilievi di rito.