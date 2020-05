Incidente stradale sul raccordo Ascoli-Mare, ferita una donna di 33 anni Il fatto si è verificato all'altezza di Spinetoli nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 maggio

Paura nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 maggio per un’automobilista di 33 anni, protagonista di un incidente stradale lungo l’Ascoli-Mare.

Intorno all’1.00 la donna si stava dirigendo verso la costa a bordo della propria vettura quando, all’altezza di Spinetoli, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo così contro il guard-rail posto a lato della carreggiata.

Sul posto si sono così precipitati i sanitari del 118, che dopo aver prestato alla ferita le prime cure del caso si sono dedicati al suo trasporto presso l’ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno: la 33enne, non in pericolo di vita, avrebbe riportato però diversi traumi in varie parti del corpo.