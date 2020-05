Ascoli, c’è tempo fino al 10 giugno per chiedere l’assegnazione delle palestre scolastiche Gruppi sportivi e associazioni potranno usufruire degli impianti sportivi in questione in orario extra-scolastico

L’Amministrazione ricorda che le associazioni o gruppi sportivi interessati all’assegnazione di spazi relativi alle palestre scolastiche in orario extra scolastico devono presentare domanda all’Ufficio Sport Comunale che entro il 10 giugno di ogni anno.

Sul sito comunale sono indicate le modalità di presentazione delle domande alla pagina:

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4647

Gli Impianti sportivi Comunali e le attrezzatura in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio comunale e sono destinati ad uso pubblico. L’Assessorato allo Sport promuove, coordina e disciplina le attività sportive che si svolgono negli impianti, adotta i provvedimenti necessari per il loro funzionamento, per la loro manutenzione straordinaria e per il corretto utilizzo degli stessi. Gli impianti sportivi Comunali sono affidati in gestione. Gli Impianti sportivi sono concessi in uso alle società/Associazioni che risultano iscritte all’Albo delle Associazioni di cui alla deliberazione di G.C.n.180/2000 individuati dall’Assessorato allo Sport in rapporto ai seguenti elementi di valutazione elencati in ordine decrescente di importanza:alla categoria di appartenenza, all’anzianità, al numero degli iscritti. L’Assegnazione annuale degli spazi per l’utilizzo.