Ascoli, infortunio sul lavoro per un operaio: sul posto l’eliambulanza Per l'uomo è poi stato disposto il trasferimento all'ospedale regionale di Torrette di Ancona

Nella giornata di giovedì 9 luglio un operaio è dovuto ricorrere alle cure mediche appropriate in seguito a un incidente sul lavoro occorso ad Ascoli Piceno.

Nel pomeriggio l’uomo stava partecipando ad alcuni interventi di ristrutturazione in viale Federici quando, per cause non completamente accertate, ha perso l’equilibrio per poi rovinare a terra dopo una caduta di diversi metri.

Nell’impatto col suolo, l’operaio avrebbe riportato diversi traumi e fratture in varie parti del corpo, battendo inoltre violentemente la testa. Egli è così stato prontamente soccorso dai sanitari del 118, i quali lo hanno successivamente affidato all’eliambulanza per il trasporto d’urgenza presso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona.