Nuovi casi di Coronavirus nel Piceno, il sindaco di Ascoli Fioravanti lancia l’allerta I rientranti da soggiorni all'estero dovranno necessariamente mettersi in contatto con l'Asur

In queste ultime ore, purtroppo, in provincia di Ascoli Piceno stiamo registrando nuovi casi di contagio da Coronavirus. Contagi che interessano in particolar modo giovani ragazzi rientrati in Italia dall’estero e che poi, conseguentemente, hanno coinvolto alcuni loro stretti contatti.

Voglio confermare come tutti i positivi siano attualmente in isolamento domiciliare, così come tutti i loro conviventi ed i loro contatti diretti.

Colgo l’occasione per ricordare come in questa estate di grandi sacrifici per tutti noi, l’Amministrazione Comunale ha deciso di rinunciare a tutti quegli appuntamenti per i quali non sarebbe stato possibile garantire il rispetto delle normative e dei protocolli in materia anti-Covid. Gli unici appuntamenti programmati sono stati svolti con ingressi contingentati e a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria, misurazione della temperatura prima dell’ingresso del pubblico, obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione e mantenimento delle distanze. La stessa Notte dei Desideri è andata in scena con pochi spettacoli a numero chiuso, grazie a uno straordinario dispositivo di sicurezza garantito da tutte le forze dell’ordine che ne ha permesso il regolare svolgimento nel rispetto di tutti i protocolli e che ci ha reso una delle città più sicure in Italia.

Dobbiamo comunque continuare a mantenere alta la soglia di attenzione, lavorando sul contenimento dei contagi per garantire il fondamentale diritto alla salute di tutti i nostri cittadini.

Per questo motivo TUTTI coloro che da qui in avanti rientreranno nel nostro territorio dall’estero – e tutti coloro che vi sono già rientrati negli ultimi 15 giorni – devono comunicarlo tempestivamente all’ASUR, a prescindere dalla presenza di sintomi, per provvedere a effettuare il tampone attraverso il servizio sanitario o i laboratori privati.

Ribadisco inoltre l’invito a tutta la cittadinanza a mantenere un comportamento corretto e responsabile, rispettando le distanze di sicurezza dagli altri ed evitando qualsiasi forma di assembramento. Ricordo infine a tutti l’OBBLIGO di utilizzo dei dispositivi di protezione nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e in tutte le altre occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza.

Il Sindaco

Marco Fioravanti