Motociclista di 58 anni travolto da un’automobile ad Ascoli Piceno Per l'uomo è poi scattato il trasporto d'urgenza in ospedale in eliambulanza

Scontro tra un’automobile e una motocicletta nella giornata di mercoledì 16 settembre ad Ascoli Piceno: ad avere la peggio è stato il centauro, poi trasportato in ospedale.

L’impatto ha avuto luogo in tarda mattinata in via Montegrappa, nel quartiere di Campo Parignano. Secondo una dinamica la cui ricostruzione è poi stata affidata alla Polizia Stradale, i due mezzi si sono scontrati violentemente, col risultato di sbalzare sull’asfalto il conducente del mezzo a due ruote.

Quest’ultimo, un uomo di 58 anni, ha così riportato numerosi traumi in diverse parti del corpo: egli è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118, per poi venire condotto in eliambulanza presso l’ospedale di Torrette di Ancona: seppur gravi, le sue condizioni di salute non sarebbero tali da metterne a repentaglio la vita.