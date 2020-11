Positivo al Covid non rispetta la quarantena ad Ascoli Piceno: denunciato La scoperta è stata fatta dopo che l'uomo era stato soccorso per una brutta caduta durante un'arrampicata

Il personale della Divisione Anticrimine della Questura di Ascoli Piceno ha denunciato un 41enne residente nel capoluogo di provincia, rimasto coinvolto in un incidente nei giorni scorsi.

L’uomo si era infatti fratturato un arto in occasione di una caduta rimediata nel corso di un’arrampicata a Colle San Marco: quando i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco erano accorsi sul posto per soccorrerlo, egli aveva ammesso di essere positivo al Covid-19 e di non aver rispettato la quarantena alla quale avrebbe dovuto sottostare dal 27 ottobre scorso.

A causa dell’inosservanza delle normative anti-Coronavirus, dopo essere stato sottoposto alle cure del caso il 41enne è stato denunciato: rischia l’arresto per un periodo compreso da 3 a 18 mesi e un’ammenda da 500 a 5.000 euro.