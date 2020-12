Ascoli, presentato un progetto a contrasto delle abitudini scorrette al volante Il sindaco Fioravanti: "Lo sport è un fondamentale punto di partenza per le attività di prevenzione contro le dipendenze"

L’Amministrazione Comunale ha risposto all’avviso pubblico del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha presentato un progetto relativo alla promozione, al coordinamento e al monitoraggio di attività di prevenzione e contrasto all’incidentalità stradale correlata ad alcol e droga.

“Sicuramente Su Strada – Vicini allo sport lontani dai rischi” è il titolo del progetto presentato dal Comune e ideato in stretta collaborazione con la Prefettura e l’Area Vasta 5. «L’obiettivo è quello di prevenire e ridurre il numero di incidenti stradali correlati all’uso di alcol e droghe, individuando nello sport un fondamentale punto di partenza per le attività di prevenzione contro le dipendenze» ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti.

«L’aspetto innovativo del progetto è proprio quello di voler dar vita a una nuova forma di prevenzione da alcol e sostanze stupefacenti: partendo dall’attività sportiva, vogliamo creare nei giovani una maggior consapevolezza sui sani stili di vita da adottare e sui rischi che invece devono essere evitati. Tra i tanti valori legati allo sport, uno dei più importanti è infatti quello della disciplina: l’attività sportiva richiede impegno, fatica e dedizione, comporta la conduzione di uno stile di vita regolare ed equilibrato. Stimolando la pratica dello sport, e portando avanti le fondamentali attività di educazione e prevenzione tra i più giovani, come Amministrazione Comunale vogliamo promuovere i giusti comportamenti all’interno della nostra comunità, riducendo al massimo ogni possibile rischio connesso all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti».

Per il progetto è stato chiesto un finanziamento di 200mila euro e – qualora fosse approvato dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri – avrà una durata di 12 mesi: «I fondi verrebbero utilizzati non solo per aumentare i controlli stradali e installare segnaletica luminosa per il controllo della velocità, ma anche per attività di educazione e formazione nelle scuole e in altri luoghi di socialità» ha concluso il sindaco Marco Fioravanti. «Ringrazio la Comandante della Polizia Municipale, Patrizia Celani, per aver predisposto un progetto così importante e ambizioso: come Amministrazione siamo convinti che lo sport possa fungere da deterrente all’assunzione di droghe e alcol, auspichiamo che il progetto possa essere approvato e nel frattempo continueremo a portare avanti tutte quelle attività di prevenzione e controllo fondamentali per ridurre al minimo i rischi connessi».