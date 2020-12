Ragazzina ferita gravemente a San Benedetto del Tronto dopo una caduta dal balcone Per la giovane si è reso necessario il trasporto in eliambulanza presso l'ospedale di Torrette di Ancona

Attimi di paura a San Benedetto del Tronto nella mattinata di mercoledì 9 dicembre: una ragazzina ha infatti riportato gravi ferite dopo essere caduta da un balcone.

L’incidente si è verificato intorno alle ore 9.00 presso un’abitazione situata in zona Ragnola. La giovane è stata prontamente soccorsa dal personale sanitario del 118, per poi venire trasportata d’urgenza in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona: le sue condizioni di salute, fortunatamente, non sarebbero tali da metterne a repentaglio la vita.

Sul caso indagano i Carabinieri del comando cittadino, già recatisi sul posto per effettuare dei rilievi pertinenti alla situazione.