Violento incendio distrugge un’automobile ad Ascoli, intervengono i Vigili del Fuoco Il rogo ha avuto luogo nella mattinata di venerdì 18 dicembre presso la frazione di Campolungo

Nelle prime ore della mattinata di venerdì 18 dicembre un’automobile di piccola cilindrata è stata distrutta dalle fiamme in seguito a un incendio avvenuto in una frazione di Ascoli Piceno.

Il fatto ha avuto luogo intorno alle ore 8.00 a Campolungo: una donna si trovava alla guida della sua Fiat Punto quando, all’improvviso, la vettura è stata avvolta dalle fiamme, originatesi per cause non ancora del tutto chiarite.

La conducente del mezzo ha avuto la prontezza di riflessi di fermare la corsa del veicolo e di abbandonare l’abitacolo, mettendosi poi in contatto con i soccorsi per segnalare quanto accaduto. Sul posto sono così accorsi i Vigili del Fuoco del comando ascolano, che in breve tempo hanno avuto la meglio sull’incendio: ingentissimi i danni riportati dalla Punto, mentre l’automobilista, pur spaventata, è invece rimasta illesa.