Sottoscritta una doppia intesa tra Comune di Ascoli e Università di Camerino Il sindaco Fioravanti: "Investire sul sapere e sui giovani è la strada da seguire per lo sviluppo della città"

Nella giornata di martedì 2 febbraio, tra il Comune di Ascoli Piceno e l’Università degli Studi di Camerino sono stati sottoscritti due importanti contratti di comodato.

Il primo va a regolamentare l’utilizzo, da parte di Unicam, di tre fabbricati già concessi dal Comune in comodato all’Università: Palazzo “G. Cantalamessa”, sito in Lungo Castellano Sisto V, il Convento SS. Annunziata, posto sul Colle dell’Annunziata, e l’ex Ospedale Mazzoni, oggi denominato Polo Universitario “Sant’Angelo Magno”, sito in viale delle Rimembranze.

La scadenza del contratto di comodato di questi tre immobili è stata fissata al 31 dicembre 2040: «Una concessione ventennale che dimostra quanto la nostra Amministrazione sia consapevole di come l’Università rappresenti un elemento trainante per il rilancio economico e sociale della città di Ascoli Piceno» ha dichiarato entusiasta il sindaco Marco Fioravanti. La concessione in comodato dei fabbricati resterà in diretta correlazione con la destinazione d’uso, e cioè corsi universitari e attività connesse. Le spese relative ad allacci e utenze di acqua, luce, gas e metano, nonché altri oneri legati al possesso degli immobili, saranno a carico del comodatario.

L’immobile sito in Lungo Castellano Sisto V necessita di opere di messa in sicurezza post sisma, per il quale il Comune ha già previsto fondi per un importo di 500.000€ (con accensione mutuo) con un progetto predisposto dall’Università. Eventuali ulteriori interventi edilizi, inizialmente non previsti ma in seguito inseriti nel progetto, saranno finanziati con risorse aggiuntive che verranno reperite dall’Ateneo.

Il secondo contratto di comodato sottoscritto tra il Comune e Unicam è invece relativo alla porzione di immobile denominata “Ex dispensario antitubercolare”, in via Pacifici Mazzoni 2. Il contratto in questione avrà durata biennale, con scadenza fissata al 31 dicembre 2022, ed è relativo al primo piano del fabbricato, ove ha sede la segreteria studenti dell’Università: «Abbiamo concesso due anni di comodato all’Unicam per questo immobile, visto che è qui che ha sede la segreteria studenti dell’università. Entro la scadenza del contratto, la segreteria verrà spostata in uno dei tre immobili menzionati nel primo contratto, con la struttura di via Pacifici Mazzoni che tornerà così a disposizione del Comune» ha aggiunto il sindaco Marco Fioravanti. «Ringrazio il segretario generale Vincenzo Pecoraro, il vicesindaco Gianni Silvestri e il dirigente Paolo Ciccarelli per aver lavorato a questi contratti, ma il mio ringraziamento va anche al rettore Unicam Claudio Pettinari per la costante collaborazione tra Università e Amministrazione: investire sul sapere e sui giovani è la strada da seguire per lo sviluppo della città e dell’intero territorio».