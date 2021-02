Trovato privo di vita l’escursionista di 58 anni disperso sul monte Vettore Marco Stortoni, residente a Montefalcone Appennino, aveva fatto perdere le proprie tracce nel corso di martedì 23 febbraio

Durante la mattinata di mercoledì 24 febbraio è stato recuperato il corpo ormai senza vita di Marco Stortoni, escursionista di 58 anni di cui si erano perse le tracce nella giornata di martedì.

L’uomo, residente a Montefalcone Appennino, nel Fermano, nelle prime ore di martedì si era diretto verso il monte Vettore per una gita in solitaria. Con il passare delle ore, tuttavia, alcuni suoi conoscenti hanno cominciato a preoccuparsi per il suo prolungato silenzio, dando così l’allarme.

Per ore Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, unità cinofile e persino un elicottero dell’Aeronautica Militare hanno passato al setaccio il territorio alla ricerca di Stortoni. Infine, intorno alle 10.00 di mercoledì, l’amara scoperta: i soccorritori hanno infatti rinvenuto il cadavere del 58enne, forse deceduto in seguito a una caduta.