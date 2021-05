Rivali in amore si affrontano in strada a San Benedetto del Tronto La rissa, che ha visto coinvolte diverse persone, è poi stata interrotta dall'arrivo della Polizia

Nel fine settimana appena trascorso le forze dell’ordine sono state costrette a intervenire nei pressi del lungomare di San Benedetto del Tronto a causa di una violenta rissa.

Ciò si è verificato in via Paolini. Alla base di quanto accaduto, vi sarebbe stato l’incontro tra un ascolano di 25 anni e la sua ex-fidanzata, la quale stava passeggiando in compagnia di un altro ragazzo.

Dopo un rapido confronto verbale i due giovani sarebbero venuti alle mani, seguiti nel giro di pochi instanti da alcuni loro amici di ambo gli schieramenti. La situazione è finalmente tornata alla normalità solo a seguito dell’intervento di alcune pattuglie della Polizia di Stato, che ha provveduto a identificare e denunciare il soggetto che ha dato inizio alla rissa.