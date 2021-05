Caduta fatale a Offida per un anziano di 78 anni, inutile ogni soccorso A perdere la vita è stato Marcello Carboni

Un anziano di 78 anni, rimasto coinvolto in una caduta in una scarpata rivelatasi fatale, ha perso la vita a Offida nella giornata di giovedì 20 maggio.

L’uomo, Marcello Carboni, si trovava su un muretto in località Borgo Miriam quando, forse a causa di un malore improvviso, è caduto finendo in un dirupo situato proprio sotto alla struttura in questione.

La moglie del 78enne, presente al momento del fatto, ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul luogo della disgrazia è quindi accorso il personale sanitario del 118, i cui tentativi di rianimazione non hanno però dato alcun esito: Carboni è stato perciò dichiarato morto prima ancora del trasporto in ospedale. Presenti sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.