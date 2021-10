Malore fatale in un appartamento di Porto d’Ascoli, deceduta una 36enne Disposta l'autopsia sul corpo della donna, originaria del Fermano

Tragedia inspiegabile nei giorni scorsi a Porto D’Ascoli, dove una 36enne originaria del Fermano è deceduta in seguito a un malore.

A lanciare l’allarme è stato il compagno della donna, che si trovava insieme a lei in un appartamento di via IV Novembre. Sul posto è quindi accorso il personale sanitario del 118, che per circa un’ora ha tentato invano di far riprendere conoscenza alla 36enne: la giovane, purtroppo, è stata infine dichiarata priva di vita.

La salma della ragazza sarà ora sottoposta ad esame autoptico per chiarire le cause che hanno condotto al decesso. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi pertinenti all’accaduto.