Fiamme in un edificio di Pagliare del Tronto, sul posto i Vigili del Fuoco L'incendio è scoppiato nella mattinata di mercoledì 6 ottobre

Vigili del Fuoco in azione nella mattinata di mercoledì 6 ottobre a Pagliare del Tronto, frazione del Comune di Spinetoli.

Presso un edificio situato in via Formale, infatti, si è sviluppato un incendio a partire da un locale momentaneamente vuoto. Nel giro di pochi minuti le fiamme si sono propagate alle abitazioni adiacenti, arrivando a lambire anche l’appartamento abitato da un’anziana signora.

Quest’ultima si è così messa in contatto telefonico con i soccorritori, che si sono quindi precipitati sul posto: i Vigili del Fuoco hanno provveduto a recuperare la donna, portandola in un luogo sicuro, per poi occuparsi dello spegnimento dell’incendio, che avrebbe comunque prodotto danni di una certa entità.