Giovedì 3 marzo incontro ad Ascoli Piceno con la comunità ucraina Il sindaco Fioravanti: "Vogliamo far sentire al popolo ucraino tutto il calore della nostra comunità"

Un incontro pubblico con la comunità ucraina, per far sentire tutta la vicinanza del territorio a un popolo alle prese con la guerra nel suo Paese. L’Amministrazione Comunale, Bottega Terzo Settore, Fondazione Carisap e le associazioni che compongono il tavolo delle povertà hanno deciso di organizzare un momento di unione giovedì 3 marzo, alle ore 16, presso la Bottega del Terzo Settore: sarà l’occasione per stringersi attorno alla la comunità ucraina della provincia in questo difficile momento storico. La volontà di questo incontro, che vede il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, nasce dall’esigenza di aprire ancor di più le porte della città e far sentire tutto l’affetto e la vicinanza alla comunità ucraina. Un appuntamento che rientra in un discorso più generale di sostegno fattivo, con l’idea di sviluppare aiuti di vario genere che permettano l’accoglienza di coloro che stanno scappando dai luoghi del conflitto, oltre ad aiuti economici e alimentari.

“Abbiamo deciso di promuovere questo incontro – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – alla luce di quanto sta accadendo in Ucraina. Oltre ad esprimere la nostra solidarietà, vogliamo far sentire al popolo ucraino tutto il calore della nostra comunità: l’appuntamento di giovedì sarà molto significativo in tal senso”.

Un messaggio di pace che l’Amministrazione vuole sostenere in modo forte: “Quanto sta accadendo a poca distanza da noi – ha aggiunto l’assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni – deve farci riflettere e deve essere un ulteriore motivo per rinsaldare lo spirito di comunità, attraverso la vicinanza e l’aiuto reciproco, fattori molto importanti per superare il difficile momento che il popolo ucraino sta vivendo”.