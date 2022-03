Monteprandone, iniziati i lavori per migliorare la viabilità in via Contrada Monterone Prevista la realizzazione di una rotatoria

Dopo aver realizzato il progetto di messa in sicurezza, ripristino della viabilità e mitigazione del rischio idrogeologico, investendo 640.000 euro di fondi provenienti dal Ministero dell’Interno, sono in corso i lavori per migliorare la transitabilità di via Contrada Monterone.

Diversi gli interventi, primo fra tutti l’istituzione del senso unico con direzione Monteprandone – Centobuchi nel tratto compreso tra via Borgo da Mare e il civico 8 della stessa via Contrada Monterone. Nel tratto in cui sono stati effettuati i lavori di consolidamento, allargamento e rifacimento della sede stradale, saranno creati tredici stalli di sosta per auto.

Verrà, altresì, realizzata una piccola rotatoria all’incrocio che conduce verso il Santuario di San Giacomo della Marca e verso Centobuchi e ridisegnata tutta la segnaletica orizzontale e verticale in via Monterone, anche all’incrocio con via Borgo da Sole.

“Anche questo intervento fa parte dell’azione messa in campo dall’Amministrazione comunale per rendere più sicure le strade cittadine” – spiegano il sindaco Sergio Loggi e l’assessore alla viabilità Fernando Gabrielli.