Aperte le iscrizioni per gli asili nido comunali di Ascoli Piceno Le domande dovranno essere inviate entro il 31 maggio

Sono aperte le iscrizioni agli Asilo Nido Comunali per l’anno educativo 2022-2023 per tutti i bambini di età compresa tra i 3 mesi compiuti e i 3 anni non compiuti.

Per essere ammessi al Nido debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

Età compresa tra i 3 mesi compiuti e i 3 anni non compiuti;

Residenza effettiva nel Comune di Ascoli Piceno nello stesso nucleo sia del bambino che di almeno un genitore (o soggetto affidatario).

Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modulo reperibile alla pagina del sito internet dedicata agli asili nido e presso l’URP e dovranno pervenire al servizio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno a mano, oppure inviate per posta elettronica ordinaria all’indirizzo mail protocollo@comune.ap.it o per posta elettronica certificata all’indirizzo pec comune.ap@pec.it, dal 1 maggio al 31 maggio 2022, a pena di esclusione.