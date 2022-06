Ascoli, prorogati i termini per la presentazione delle domande relative a tre avvisi Riguardano centri estivi e contributi per famiglie con persone affette da disabilità

Sono ancora disponibili alcuni posti per la frequenza gratuita dei centri estivi “Michele per tutti” e “Sorrisi d’estate”.

Per questo l’Amministrazione comunale ha deciso di prorogare i termini per la presentazione delle istanze relative ai due avvisi all’8 luglio 2022. Prorogato anche l’avviso pubblico per l’assegnazione di un contributo da concedere alle famiglie con persone affette da disabilità per le spese afferenti il pagamento di un educatore/assistente nella frequenza di centri o attività estivi. I

genitori o chi esercita la potestà genitoriale possono presentare domanda entro e non oltre il giorno 8 luglio 2022. Bandi e moduli di domanda sono disponibili sul sito istituzionale nella sezione “Avvisi”.

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20916

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20915

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20914