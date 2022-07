Il Ministro Massimo Garavaglia ad Ascoli per parlare di cultura e turismo "Il tema trasversale è la sostenibilità, che non rappresenta una moda ma una necessità"

Questa mattina il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, insieme all’assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini e al sindaco Marco Fioravanti, nella Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani di Ascoli, ha incontrato i rappresentanti dell’associazionismo locale per un confronto sulle attività culturali e turistiche promosse dalla Regione per il rilancio del Piceno.

“Il tema trasversale – ha sottolineato Garavaglia – è la sostenibilità, che non rappresenta una moda, ma una necessità”. Altro punto importante sottolineato è quello dell’investimento sul turismo giovanile. “La Regione Marche – ha aggiunto il ministro – è la prima Regione in Italia che meritoriamente ha investito sulla promozione culturale e turistica dei borghi dotandosi di una legge sul tema”. Sulle Marche ha poi puntualizzato: “Sono un’Italia in miniatura e la Regione attraverso il festival MArCHESTORIE ha davvero fatto un’operazione coerente di promozione turistica legando costa, montagna ed entroterra. Si tratta di un’iniziativa che promuoveremo a livello internazionale”.

“Il Ministro Garavaglia – ha rimarcato l’assessore Latini portando i saluti del presidente Francesco Acquaroli impegnato con i lavori dell’Aula consiliare – ha riconosciuto il buon lavoro fatto nelle Marche, ma soprattutto la sinergia che si è creata tra territorio, enti locali e Regione. Abbiamo fatto sintesi attraverso una legge di rilancio dei borghi dell’entroterra che stanzia 8 milioni di euro nella prima fase e attraverso il Festival MArCHESTORIE, che prenderà il via tra il 2 e il 18 settembre 2022. La cosa che a me ha dato più gioia ed entusiasmo è stata la partecipazione di oltre 100 Comuni che si sono messi in gioco. Il Festival – ha concluso l’assessore Latini – che riscopre luoghi, tradizioni, cibi e leggende millenarie ha ottenuto grande successo raddoppiando i numeri, con 82 progetti che andremo a finanziare. E’ la strategia giusta per la crescita culturale e turistica della nostra Regione che adesso viene confermata e rafforzata anche dal Ministero”.

“Insieme alla Regione Marche, il Comune di Ascoli Piceno e gli altri territori della provincia stanno lavorando a una destinazione turistica del Piceno, volta a valorizzare le tante ricchezze e unicità presenti nell’intera area” ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti. “Ringrazio il ministro Garavaglia per la sua presenza ad Ascoli: in stretta collaborazione con enti e stakeholders del territorio, vogliamo costruire una visione collettiva che ci permetta di mettere in campo azioni congiunte per il rilancio turistico di Ascoli e del Piceno. Sono già tante le attività strategiche che abbiamo avviato: continueremo a lavorare su questa strada, insieme a tutti gli operatori locali, per proseguire il processo di crescita e sviluppo del nostro territorio”.

Dopo l’incontro, il ministro Garavaglia, l’assessore Latini e il sindaco Fioravanti sono stati accompagnati da Vittorio Sgarbi nelle sale della mostra La ricerca della Bellezza, con le opere della collezione Cavallini Sgarbi, visitabile a Palazzo dei Capitani fino al 30 settembre