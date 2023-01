La rassegna Ascolinscena prosegue sabato 21 gennaio al PalaFolli In scena "Uomini sull'orlo di una crisi di nervi"

94 Letture Cultura e Spettacoli

Dopo la pausa per le festività natalizie, al Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno torna la Rassegna di commedie Ascolinscena con lo spettacolo “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi”. Sabato 21 gennaio 2023 alle 21:00 saliranno sul palco gli attori della Compagnia La Bottega dei RebArdò di Roma.

Lo spettacolo, scritto da Rosario Galli, è un “cult” del teatro italiano, commedia moderna, brillante e dai tempi comici perfetti. La storia narra le vicissitudini di quattro amici, Pino, Nicola, Vincenzo (Ciccio) e Gianni, che tutti i lunedì si riuniscono per giocare a poker. Durante la partita non c’è solo il gioco, i quattro danno vita ad una vera terapia di gruppo nella quale manifestano i propri problemi dando libero sfogo alle loro frustrazioni e le loro nevrosi. Il comun denominatore tra loro è la difficoltà di rapportarsi col mondo femminile. Le storie e le confessioni dei quattro amici, oltre alle loro inevitabili crisi di nervi, danno vita a una serie infinita di situazioni comiche e gag esilaranti che mettono in evidenza la fragilità del mondo maschile.

Durante una delle consuete partite, Nicola dà sfogo al suo malessere per aver litigato per l’ennesima volta con la moglie e dopo qualche giro di poker la situazione degenera e non è più possibile continuare a giocare. A questo punto Pino propone, per movimentare la serata, una cosa mai fatta prima: chiamare una escort. L’arrivo di Yvonne, ragazza bellissima, spiritosa e simpatica, conquista i quattro amici, compreso Gianni, inizialmente contrario al suo arrivo. La bella Yvonne alla fine riserva loro una sorpresa che sconvolgerà gli equilibri già precari dei quattro amici.

Grandi risate e un po’ di riflessione con una commedia che ha riscosso già tantissimo successo.

La Bottega dei RebArdò è una compagnia teatrale romana che, nata nel 2010 da una costola dell’Associazione La Rive Gauche fondata nel 1993, porta in scena spettacoli e performance che sappiano divertire e far pensare. Attiva a Roma con laboratori su improvvisazione e tecniche teatrali, la compagnia ha rappresentato i propri spettacoli su tutto il territorio nazionale.

Reduci dal successo dello scorso settimana a Roma, sabato 21 gennaio arriveranno al Palafolli teatro gli attori di “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi”

Lo spettacolo è in concorso nella Rassegna Ascolinscena, organizzata da quindici anni dalle compagnie teatrali Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli, proprietaria del PalaFolli teatro che ospita gli spettacoli.

Per l’edizione 2022-2023, Ascolinscena ha ricevuto il sostegno di Uilt Marche (Unione Italiana Libero Teatro) e della Fainplast srl a cui vanno i ringraziamenti degli organizzatori e del pubblico del Palafolli.

Sono già in vendita i biglietti per sabato 21 gennaio, acquistabili presso il PalaFolli teatro oppure on-line su www.palafolli.it

Biglietto singolo spettacolo: € 12,00.

Info www.palafolli.it – 0736 35 22 11

Orario biglietteria PalaFolli: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Sabato 21 gennaio apertura biglietteria ore 16:30.